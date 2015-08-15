المرصد السورى: وقوع اشتباكات عنيفة فى مدينة "حرستا" بريف دمشق

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان وقوع اشتباكات عنيفة اليوم السبت، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى فى محيط مدينة "حرستا" الواقعة فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال المرصد السورى- حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية إن الطيران الحربى شن اليوم 5 غارات جوية على الغوطة الشرقية لدمشق.

وكانت مقاتلات النظام السورى قد نفذت يوم الأربعاء الماضى 30 غارة جوية بصواريخ فراغية، استهدفت خلالها سوقا شعبيا فى دوما، ووحدات سكنية فى بلدات تابعة لها مما أسفر عن مقتل 60 شخصا، وإصابة نحو 200 آخرين بجروح.

من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال استقباله وفدا من المعارضة السورية برئاسة هيثم مناع، أن ترك الوضع فى سوريا كما هو أمر غير مقبول.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف قوله مخاطبا أعضاء وفد لجنة المتابعة لمؤتمر "القاهرة 2": "هذه الزيارة إلى موسكو ليست الأولى لكم، لكن ما يميزها عن لقاءاتنا السابقة، هو أننا نجتمع هذه المرة فى جو من التفاهم المشترك يجمع على أن الوضع الحالى فى سوريا غير مقبول".

وذكر الوزير الروسى أنه من الضرورى تكثيف الجهود الدولية بقدر كبير من أجل دفع التسوية السياسية على أساس بيان جنيف ومبادرات دى ميستورا، إلى الأمام.

وأردف: "إننا واثقون من أن ذلك يتطلب منا المساهمة فى توحيد كافة أطياف المعارضة على أساس قاعدة بناءة مبنية على العناية بمستقبل سوريا بالحفاظ على وحدة أراضيها".

وتابع: "فى هذه الأيام تسعى روسيا بجانب دول المنطقة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى المساهمة فى توحيد كافة قوى المعارضة السورية من أجل استئناف عملية جنيف".

وأضاف لافروف أنه اتضح للجميع حتى للأطراف التى شككت سابقا فى أولوية مهمة مكافحة الإرهاب، أن الشيء الأهم يكمن فى الحيلولة دون استيلاء الإرهابيين على المزيد من الأراضى.

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