القوات اليمنية تسيطر على مبنى محافظة تعز بعد معارك مع الحوثيين

تمكنت القوات الموالية للنظام الشرعى فى اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادى، من السيطرة على مبنى محافظة تعز بعد معارك نشبت بينهم وبين ميليشيات الحوثيين، وذلك وفق ما أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وفى ذات السياق، أعلن ضباط فى الجيش أن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى الذى يقيم فى السعودية سيطرت اليوم السبت على شبوة، آخر محافظة فى الجنوب.

وقال ضابط لوكالة فرانس برس، إن المتمردين الحوثيين "انسحبوا" و"سلموا" شبوة إلى القوات الموالية لهادى بعدما حصلوا على ضمانات بالانسحاب بأمان.

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