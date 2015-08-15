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المرور يضبط 2834 مخالفة لدراجات بخارية بدون لوحات معدنية

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المرور يضبط 2834 مخالفة لدراجات بخارية بدون لوحات معدنية المرور يضبط 2834 مخالفة لدراجات بخارية بدون لوحات معدنية
وجّهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مدير المرور، عدة حملات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات، عن تحرير 2834 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 628 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.
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مصر 365