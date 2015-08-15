جنح مستأنف سوهاج تجدد حبس متهمين بترويج عملات مقلدة 15 يوما

قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج، وسكرتارية ناصر عز الدين، بتجديد حبس المتهمين كمال. ع، وخالد. أ. م، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامهما بترويج عملات مالية مقلدة فئة الـ200 جنيه مقابل مبالغ مالية وضبط بحيازتهما 42 ألف جنيه مزورة.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بقيام المتهمين بترويج عملات ورقية مقلدة بقصد الاتجار. وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 42 ألف جنيه مقلدة فئة الـ200 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.