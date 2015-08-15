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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالشيخ زايد

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالشيخ زايد القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالشيخ زايد
ألقت مباحث قسم شرطة الشيخ زايد القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والفيلات بأسلوب كسر الباب.

تلقى العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث الشيخ زايد وأول أكتوبر عدد من البلاغات تفيد تعرض مواطنين لسرقة مساكنهم، على الفور أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات هذه الحوادث.

وأكدت معلومات وتحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، أن وارء هذه السرقات كل من "عمرو. ك . س" 30 سنة، بدون عمل، سبق اتهامه فى 5 قضايا "سرقات مساكن"، و"محمد . ح . ع" 31 سنة، بدون عمل، والمحكوم عليه هارب فى 4 قضايا "سرقة – تبديد" بالحبس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما ( 4 ) سرقات مساكن، وانهما كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُتخذين من دائرة قسم شرطة الشيخ زايد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأرشدا عن أماكن تصريفهما للمسروقات لدى عميلهم "شعبان . س . ل " 35 سنة، جواهرجى، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة مساكن"، حيث أمكن ضبطه وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعرضهم على النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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