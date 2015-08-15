ضبط 54 قضية مخدرات وتحرير 10276 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة حملة مكبرة للقبض على الخارجين عن القانون بالمحافظة، أسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح نارى، و54 قضية مخدرات و10276 مخالفة مرورية وتنفيذ 2022 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار الخطة التى تتبعها المديرية بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين وكذا المخالفات المرورية وإشغال الطريق.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 قطع سلاح نارى و14 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 54 قضية مخدرات بمضبوطات 2,635 كيلو جرام من مخدر الحشيش و265 جراما من مخدر الهيروين و606 أقراص مخدرة وضبط 20 قطعة سلاح أبيض.

كما نجحت الحملة التى شاركت بها القوات القتالية وضباط الأمن الوطنى وقطاع مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 40 محكوما عليهم فى أحكام جنائية وضبط 1119 محكوما عليهم فى أحكام حبس وضبط 481 محكوما عليهم فى أحكام غرامات، بجانب ضبط 382 محكوما عليهم فى أحكام مخالفات وضبط 10276 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.