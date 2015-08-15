الإسماعيلي: واجهنا خصما قويا واستفدنا من تجربة لاعبين في مراكز جديدة

أكد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي أن فريقه استفاد من مواجهة الرجاء المغربي في بطولة شمال إفريقيا للأندية رغم الهزيمة بهدف دون رد.

وأشار إلى أن ناديه لعب أمام ندا صعبا يحظى بمؤازرة الآلاف من جماهيره ومع هذا ظهر متماسكا رغم وجود عناصر تلعب لأول مرة مع بعضها البعض.

إلى جانب وجود عدد من اللاعبين في مراكز لم يعتادوا على اللعب فيها داخل الميدان.

وأوضح أن المباراة كشفت للجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو الكثير من الأخطاء التي سيعمل على علاجها الفترة المقبلة.

ويشارك الدراويش في المسابقة الودية لأندية شمال إفريقيا بعد خروجه من دور الـ8 لكأس مصر بركلات الترجيح أمام سموحة واحتلاله المركز السادس في مسابقة الدوري الموسم المنصرم.