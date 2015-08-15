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الأهلي لم يكسر رقمه القياسي المسجل منذ 84 سنة بأهدافه الـ13 ضد الجونة

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الأهلي لم يكسر رقمه القياسي المسجل منذ 84 سنة بأهدافه الـ13 ضد الجونة الأهلي لم يكسر رقمه القياسي المسجل منذ 84 سنة بأهدافه الـ13 ضد الجونة

13-0، هل هي النتيجة الأعلى في تاريخ المباريات الرسمية بكل مسابقات الكرة المصرية منذ نشأتها؟

الأهلي سحق ضيفه الجونة، الذي شارك بفريق الناشئين، 13-0 ليكسر الرقم القياسي المسجل في تاريخ مسابقة كأس .

الأوليمبي هزم نادي التاج الملكي 11-0 في كأس مصر موسم 1929-1930.

ظلت هذه النتيجة هي صاحبة الرقم القياسي في عدد الأهداف بمباراة واحدة في تاريخ المسابقة حتى دك الأهلي شباك الجونة بـ13 هدفا دون مقابل الخميس.

لكن، لم يكسر الأهلي الرقم القياسي المسجل في كل المسابقات المصرية عبر التاريخ الذي أحرزه هو من 84 سنة.

كأس السلطان

مسابقة كأس السلطان هي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية، أقيمت منذ عام 1916 وحتى 1938.

وفي نسختها موسم 1931-1932 التي توج بها نادي بورفؤاد، استطاع الأهلي الفوز على النادي النوبي القاهري بنتيجة 14-0 في تصفيات منطقة القاهرة.

تحديدا يوم 17 نوفمبر 1931.

تظل هذه النتيجة حتى الآن هي الأعلى في تاريخ الكرة المصرية، لم تتخطاها أي مباراة أخرى رسمية لعبت على مستوى الجمهورية في أي مسابقة.

فأصبح النادي الأهلي يمتلك الآن الرقم القياسي في كل المسابقات المصرية (14-0 على النوبي القاهري في كأس السلطان)، إلى جانب الرقم القياسي في كأس مصر (13-0 على الجونة).

لكن على مستوى بطولة الدوري، تبقى مباراة المصري وبني سويف (11-0) موسم 1962-1963 هي صاحبة الرقم القياسي حتى وقتنا هذا.

بينما في كأس السوبر، المباراة صاحبة الرقم القياسي في عدد الأهداف هي المقاولون العرب والزمالك (4-2) عام 2004 حين توج حسن شحاتة باللقب على حساب بيته القديم.

الأرقام مقدمة من الموقع الإلكتروني للدكتور طارق سعيد.

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