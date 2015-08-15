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الخارجية: تقرير «هيومان رايتس ووتش» مُسيّس وغير موضوعي

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الخارجية: تقرير «هيومان رايتس ووتش» مُسيّس وغير موضوعي الخارجية: تقرير «هيومان رايتس ووتش» مُسيّس وغير موضوعي

وزارة الخارجية

أكدت وزارة الخارجية، أن تستنكر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن ملابسات فض اعتصام رابعة، التي طالبت خلاله بتحقيق دولي في أحداث فض الاعتصامين، ومطالبتها بقطع المساعدات الدولية عن مصر.

وقالت وزارة الخارجية، إن مصر لن تلتفت إلى هذه التقارير المسيّسة والادعاءات المزيفة وسوف تمضي في مسيرتها التنموية دون توقف، مشيرة إلى أن التقرير مُسيّس وغير موضوعي ويفتقر لأدنى معايير المصداقية.

 وأشارت وزارة الخارجية ، إلى أن مطالبة هيومان رايتس ووتش بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو للسخرية خاصة أنها تتجاهل ضحايا الجيش والشرطة.

 كانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” قد أصدرت تقريرًا تطالب فيه بتحقيق دولي في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، كما طالبت بقطع المساعدات الدولية عن مصر.

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