كوب من الماء بالخل أو الليمون يقلل من أعراض ضربات الشمس

كتبت سارة حجاج

عشرات الوفيات سجلتها وزارة الصحة المصرية فى الأسابيع الماضية والسبب "ضربة الشمس"، ويبدو أن الأمر لم ينته قريبا، فأيام الصيف الحارة مازالت مستمرة، وما علينا هنا سوى توخى الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الوعى بأهم الأساليب والإسعافات الأولية التى يجب إتباعها فى حالة التعرض لضربات الشمس ويوضحها فى السطور التالية أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف وهى:

>- مع بداية ظهور أعراض ضربة الشمس، يجب الابتعاد فورا عن مصدر الحرارة والاحتماء بمكان ظل وجيد التهوية.

>- نزع طبقات الملابس الخارجية، والاكتفاء بأقل قدر ممكن من الملابس.

>- استخدام الماء الفاتر ووضع كمادات منه فى المنطقة أسفل الرقبة من الخلف.

>- الاستعانة بكمادات الماء البارد فى المناطق تحت الإبط وحول الرقبة.

>- تناول قدر من السوائل والماء البارد للحد من أعراض الجفاف الناتج عن ضربات الشمس.

>- تناول كوب من الماء مضافا إليه قطرات من الليمون أو ملعقة صغيرة من الخل.

>- يمكن الاستعانة بمحلول الملح كقطرات للأذن للمساعدة على وقايتها من الجفاف.

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