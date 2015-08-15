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انتبه.. مشروبات الطاقة ترفع الضغط وتضعف القلب

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انتبه.. مشروبات الطاقة ترفع الضغط وتضعف القلب انتبه.. مشروبات الطاقة ترفع الضغط وتضعف القلب
أكدت عشرات الدراسات فى نتائجها على الآثار السلبية التى تقع عند تناول مشروبات الطاقة.

ويوضح خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، فى ضوء آخر تلك الدراسات بعض الآثار السلبية التى يتعرض لها الجسم عند تناول مشروبات الطاقة، وأهمها ضعف عضلة القلب وارتفاع معدل ضغط الدم، مشيرا إلى أن السبب يرجع للنسبة العالية والمبالغ فيها من عنصر الكافيين والذى يعد المكون الأساسى لتلك المشروبات.

وقال يوسف إن نتائج الدراسات الأخيرة أشارت إلى احتواء مشروبات الطاقة على نسبة من الكافيين تفوق تلك التى تحتويها المشروبات الغازية والقهوة بحوالى ثلاثة أضعاف.

وأشار إلى أن ذلك ينتج عنه العديد من الآثار السلبية، خاصة تلك المتعلقة بعضلة القلب ووظيفتها حيث تعمل النسبة العالية من الكافيين على زيادة معدل ضربات القلب بصورة مفرطة وتؤدى أيضا لرفع ضغط الدم لمعدلات خطرة للغاية.

وأوضح أنه فى بعض الحالات وخاصة مرضى القلب قد يتسبب ذلك فى توقف عضلة القلب عن العمل، والإصابة بالسكتة القلبية، ولذا حذرت تلك الدراسات من تناول مشروبات الطاقة وخاصة للأطفال دون 18 عاما ولمرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم.

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مصر 365