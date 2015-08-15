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مسئول بالجيش الأمريكى : العراق يقترب من استعادة الرمادى

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مسئول بالجيش الأمريكى : العراق يقترب من استعادة الرمادى مسئول بالجيش الأمريكى : العراق يقترب من استعادة الرمادى
قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل بسلاح الجو بات رايدر أن القوات العراقية تخطت منتصف الطريق فى عملية تطويق متشددى تنظيم "داعش" فى الرمادى بعد أن شنت هجوما أخيرا لاستعادة السيطرة على المدينة.

وذكر رايدر - حسبما أفادت سكاى نيوز صباح اليوم السبت - أن القوات العراقية تحرز تقدما فى الأسبوع الرابع من جهودها الرامية إلى عزل متشددى التنظيم الذين استولوا على الرمادى قبل 3 أشهر فى أكبر انتصار لهم هذا العام.

وأضاف رايدر أن الهدف هنا هو قطع خطوط اتصالات داعش لمنع إعادة الإمداد والتعزيزات أو الحد منها، لافتا إلى أن القوات العراقية نفذت أعمالا شاقة وخطرة لتطويق المدينة ومن ثم منع داعش من جلب المزيد من القوات أو الإمدادات.

وقال رايدر أن المتشددين يحاولون إبطاء أو وقف القوات العراقية بالعبوات الناسفة والمتفجرات بدائية الصنع فى السيارات والمفجرين الانتحاريين والمقاتلين، واستخدم العراقيون الجرافات المدرعة وغيرها من المعدات المتخصصة لإزالة المتفجرات.

وأوضح رايدر أن قوات التحالف، الذى تقوده الولايات المتحدة دعمت الجيش العراقى بشن غارات جوية وعن طريق تقديم المسئولين العسكريين الذين يقدمون المشورة والمساعدة فى مراكز العمليات المشتركة.

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