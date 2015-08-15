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وزيرة الإعلام اليمنية: عدن عاصمة البلاد لخمس سنوات

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وزيرة الإعلام اليمنية: عدن عاصمة البلاد لخمس سنوات وزيرة الإعلام اليمنية: عدن عاصمة البلاد لخمس سنوات
كشفت وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف أن مدينة عدن ستكون العاصمة لمدة خمس سنوات.

وقالت الوزيرة - فى لقاء مع قناة بلقيس الفضائية - أن هذا هو التوجه السياسى للحكومة بأن تصبح عدن العاصمة اليمنية لمدة 5 سنوات، وأن ينقل إليها البنك المركزى اليمنى، مشيرة إلى أن اليمن سينضم إلى مجلس التعاون الخليجى من أجل الأجيال القادمة.

وأوضحت أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والحكومة كاملة ستكون فى عدن خلال عيد الأضحى القادم.

وعن الأوضاع فى محافظة تعز، قالت السقاف أن مسألة تحرير تعز هو تكتيك عسكرى واستراتيجى وسوف يسمع الجميع أخبارا سارة خلال أسبوع.
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