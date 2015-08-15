القبض على الإعلامي توفيق عكاشة

تم القبض على الإعلامي المصري ورئيس قناة الفراعين دكتور توفيق عكاشة أُثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي ولم يتم التعرف على الجهة التي ذهب إليها حيث تم اقتياده بسيارات الأمن المركزي.

وقال محامي الإعلامي دكتور خالد سليمان، في تصريحات صحفية نسبت إليه إن مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على عكاشة، بسبب صدور حكم بحبسه 6 أشهر في قضية سب وقذف، موضحا إلى أنه من الصعب الإفراج عنه اليوم الجمعة بسبب عطلة النيابة،وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بدءًا من الغد وأوضح إنه حتى الأن لم يتعرف على الجهة التي تم اقتياد موكلة إليها وإذا لم يظهر سيطر لتقديم بلاغ اختطاف في وزير الداخلية .