أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يرفع عرضه المقدم لسبورتينج من أجل شيكابالا

Google+ Print
الزمالك يرفع عرضه المقدم لسبورتينج من أجل شيكابالا الزمالك يرفع عرضه المقدم لسبورتينج من أجل شيكابالا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأخير رفع عرضه المقدم لسبورتينج لشبونة البرتغالي لـ600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات النجم الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأشار مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة البيضاء إلى أن النادي تقدم بعرض جديد للتعاقد مع النجم الأسمر بعد عرضه لمبلغ 200 ألف دولار في وقت سابق لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وتضمن العرض السابق للزمالك إمكانية شراء اللاعب مقابل 300 ألف دولار بعد استعارته لمدة موسم مقابل 200 ألف دولار.

أما الآن، فيعرض الزمالك مبلغ 600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات نجمه السابق نهائيا من الفريق البرتغالي.

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي قد أكد لـFilGoal.com أنه يسعى لاستعارة شيكابالا من الزمالك حال تمكن الأخير من إعادته لبيته مرة جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع