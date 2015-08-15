الزمالك يرفع عرضه المقدم لسبورتينج من أجل شيكابالا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأخير رفع عرضه المقدم لسبورتينج لشبونة البرتغالي لـ600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات النجم الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأشار مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة البيضاء إلى أن النادي تقدم بعرض جديد للتعاقد مع النجم الأسمر بعد عرضه لمبلغ 200 ألف دولار في وقت سابق لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وتضمن العرض السابق للزمالك إمكانية شراء اللاعب مقابل 300 ألف دولار بعد استعارته لمدة موسم مقابل 200 ألف دولار.

أما الآن، فيعرض الزمالك مبلغ 600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات نجمه السابق نهائيا من الفريق البرتغالي.

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي قد أكد لـFilGoal.com أنه يسعى لاستعارة شيكابالا من الزمالك حال تمكن الأخير من إعادته لبيته مرة جديدة.