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تعرف على أهم أنواع تشوهات الحيوانات المنوية

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تعرف على أهم أنواع تشوهات الحيوانات المنوية تعرف على أهم أنواع تشوهات الحيوانات المنوية
تعتبر مشكلة تأخر الحمل أحد أكثر المشكلات المرضية شيوعا، وبعد مرور العام الأول من الزواج يبدأ الزوجان فى رحلة البحث عن أسباب التأخر، أملا فى الإنجاب.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تصبح سببا فى تأخر الحمل كزيادة تشوه الحيوانات المنوية لدى الرجل، والتى تتسبب فى زيادة نسبة الإجهاض لدى الزوجة أو إعاقة عملية الحمل.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن الخصية تنتج الملايين من الحيوانات المنوية بشكل يومى، والتى تحوى أشكالا مختلفة وغريبة، ويطلق عليها "الحيوانات المنوية المشوهة"، وهذه التشوهات فى منطقة الرأس والعنق والجسد والذيل بنسب متساوية، ومن التشوهات الشائعة فى منطقة الرأس هو تضخم حجم رأس الحيوان المنوى واستدارته، بحيث يكون غير مدبب مما يجعله غير قادر على اختراق البويضة.

ويقدم استشارى النساء والتوليد د.وائل، أهم الأسباب التى تؤدى لزيادة حدوث تشوهات الحيونات المنوية لدى الرجال، ومنها:
>1- حدوث خلل فى هرمون التيستيرون، والجينات الوراثية.
>2- الإصابة بعيوب خلقية فى تكوين الحيوانات المنوية.
>3- زيادة وزن الرجل.
>4- نقص نسبة حمض الفوليك فى الجسم.
>5- التدخين بأنواعه.
>6- تناول الكحوليات.

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