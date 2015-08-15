٨٥٠ ألف فدان نصيب محافظة المنيا من مشروع المليون فدان

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن نصيب المحافظة من مشروع المليون فدان يبلغ ٨٥٠ ألف فدان موزعة على الأفراد والجمعيات والشركات، مشيرًا إلى أنه تم توفير المياه لتلك المساحة من خلال حفر ٦٠٠ بئر.

وأوضح صلاح الدين زيادة، فى تصريحات صحفية، إلى إن المحافظة سوف تستقبل يوم الاثنين المقبل، ٢٨ خبيرًا صينيًا، فى زيارة لمحافظة المنيا سوف يتفقدون خلالها الأرض، وذلك لوضع خطة التمويل والزراعة والتعمير ثم طرحها للشركات.

وأضاف المحافظ، أن المشروع سوف يكون له مردودًا إيجابيًا كبيرًا، سواء للمنيا بصفة خاصة أو لجمهورية مصر العربية بصفة عامة، موضحًا أن نقطة الانطلاق بدأت بالفعل بعد الانتهاء من عمل ١٠٠ بئر، وجارٍ تنفيذ ٥٠٠ أخرى، وسوف يتم الإعلان قريبًا جدًا عن البداية فى الاستصلاح، لافتًا إلى أن منطقة غرب المنيا منطقة واعدة، وسوف تساهم بشكل كبير فى نهضة المحافظة.