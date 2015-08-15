"القوى العاملة": الأقصر تستضيف مؤتمرا للمصريين بالخارج بهدف تنمية الصعيد

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، إن المؤتمر العام التاسع للمصريين بالخارج، يهدف إلى تحريك أهداف التنمية فى مصر فى مجالات الكهرباء والبترول، والصحة والسكان والبيئة والتدريب من خلال العلماء ورجال الأعمال المصريين المشاركين فى المؤتمر من دول الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وفرنسا، وبلغاريا وألمانيا، وأستراليا والنمسا والسعودية ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت واليونان وهولندا وإسبانيا.

ويلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلمة إلى المؤتمر العام التاسع للمصريين بالخارج الذى يقام تحت رعايته وحضور وزراء وممثلين عن الكهرباء والطاقة، والبترول، والصحة، والبيئة، والسكان، والإسكان، والاستثمار، والتعليم الفنى والتدريب، والآثار، والسياحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والطيران المدنى، وتنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة، وتستضيفه محافظة الأقصر الاثنين المقبل 17 أغسطس الجارى.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يعول على الاستفادة من جهود هؤلاء جميعا فى تنفيذ مشروعات فعلية بمصر، خاصة فى صعيدها، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يشارك فى المؤتمر بعض رجال الأعمال الأجانب تطوعا فى حب مصر من خلال طرح عدة مشروعات يتم تنفيذها فى مجالات السكان والبيئة والطاقة والتدريب المهنى.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقب جلسة الافتتاح عقد ورش عمل نقاشية تعرض من خلالها المشروعات المقدمة من المصريين فى الخارج، فضلا عن الأجانب، على الوزراء المشاركين وممثليهم فى المؤتمر.

وذكرت الوزيرة أنه من المقرر أن يتم على هامش المؤتمر بالتنسيق مع محافظ الأقصر محمد بدر، إقامة معسكر لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين فى الخارج لشباب المحافظة، للمشاركة فى نشاط تجميل المحافظة بهدف تنشيط السياحة بها، ونقل صورة حضارية عن مصر.

وأضافت، أنه من المقرر أن يتم إعلان ما توصل إليه المؤتمر من توصيات وقرارات من خلال مؤتمر صحفى يعقد يوم 20 أغسطس الجارى، بحضور ممثلين من المصريين فى الخارج والوزراء المعنيين، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج.