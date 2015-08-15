أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تحالف "الجبهة الوطنية": تواصلنا مع "صحوة مصر" ورحبوا بانضمامنا لهم

Google+ Print
تحالف "الجبهة الوطنية": تواصلنا مع "صحوة مصر" ورحبوا بانضمامنا لهم تحالف "الجبهة الوطنية": تواصلنا مع "صحوة مصر" ورحبوا بانضمامنا لهم
قال عماد الشهاوى، المتحدث الرسمى لتحالف الجبهة الوطنية، الذى يترأسه الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى التابع لرئاسة الجمهورية، إن قيادات الجبهة تواصلوا خلال الأيام الماضية مع قائمة "صحوة " لبحث الانضمام لها، موضحًا أنهم وجدوا ترحيبًا من قيادات القائمة لانضمام التحالف لها.

وأضاف الشهاوى، لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع التحالف الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، سيحدد ما إذا كان التحالف سيعلن عن أسماء مرشحيه على المقاعد الفردى، أم يؤجل التحالف حسم أسمائه لمزيد من التشاور، ودراسة أسماء المرشحين الذين طلبوا الانضمام للتحالف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي