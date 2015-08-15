تحالف "الجبهة الوطنية": تواصلنا مع "صحوة مصر" ورحبوا بانضمامنا لهم

قال عماد الشهاوى، المتحدث الرسمى لتحالف الجبهة الوطنية، الذى يترأسه الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى التابع لرئاسة الجمهورية، إن قيادات الجبهة تواصلوا خلال الأيام الماضية مع قائمة "صحوة مصر " لبحث الانضمام لها، موضحًا أنهم وجدوا ترحيبًا من قيادات القائمة لانضمام التحالف لها.

وأضاف الشهاوى، لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع التحالف الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، سيحدد ما إذا كان التحالف سيعلن عن أسماء مرشحيه على المقاعد الفردى، أم يؤجل التحالف حسم أسمائه لمزيد من التشاور، ودراسة أسماء المرشحين الذين طلبوا الانضمام للتحالف.