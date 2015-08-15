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عرض توفيق عكاشة على نيابة مدينة نصر اليوم لاتخاذ قرار فى حكم حبسه 6 أشهر

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عرض توفيق عكاشة على نيابة مدينة نصر اليوم لاتخاذ قرار فى حكم حبسه 6 أشهر عرض توفيق عكاشة على نيابة مدينة نصر اليوم لاتخاذ قرار فى حكم حبسه 6 أشهر
يُعرض، اليوم السبت، الإعلامى توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين على نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، لاتخاذ قرار بشأن حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه فى دعوى السب والقذف المقامة من زوجته السابقة رضا الكردى.

وكان خالد سليمان محامى الإعلامى توفيق عكاشة، قد قال إن مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على موكله الساعة الخامسة فجر أمس الجمعة من أمام مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب حكم قديم، وتمت معاملته بشكل غير لائق وتم احتجازه بقسم مدينة نصر أول.

وأضاف سليمان أنه استعلم عن سبب الضبط فتبين أنه لتنفيذ حكم بالحبس 6 أشهر على عكاشة فى جنحة سب وقذف وحكم بالغرامة 10 آلاف جنيه، من المدعية رضا الكردى، وأنه صادر قرار من النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات بوقف تنفيذ الحكم النهائى.

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مصر 365