قنصل مصر فى الصين يفتتح المهرجان الثقافى والسياحى المصرى

افتتح السفير خالد يوسف، قنصل عام مصر فى شنغهاى، فعاليات المهرجان الثقافى والسياحى المصرى فى شنغهاى، والذى سيستمر حتى يوم 24 أغسطس الجارى.

جرى حفل الافتتاح بحضور العديد من كبار المسئولين الصينيين بحكومة شنغهاى، يتقدمهم رئيس الهيئة الحكومية للسياحة بمدينة شنغهاى، ونائب مدير مكتب الشئون الخارجية للحكومة المحلية، والعديد من كبار منظمى الرحلات الصينيين والمصريين، وممثلى كبرى وسائل الإعلام الصينية، وحشد من الجمهور الصينى والأجانب والمصريين المقيمين فى مدينة شنغهاى، والذين استمتعوا بتذوق المأكولات المصرية، والرقص الشعبى والفنون التقليدية المصرية.

وألقى يوسف كلمة خلال حفل الافتتاح ذكر فيها أن تلك الفعاليات، إنما هى وليدة الجهد الذى تم بذله منذ وصوله إلى شنغهاى لاستلام عمله فى يناير من العام الحالى قنصلاً عامًا لمصر، حيث سعى منذ البداية لتنظيم حدث مصرى ضخم يساعد فى تقديم الثقافة المصرية إلى المواطنين الصينيين والأجانب المقيمين فى شنغهاى، ويعزز العلاقات بين الصين وشعبها ومصر وشعبها، موجهًا الشكر إلى وزارتى الثقافة والسياحة فى مصر وكافة الجهات التى رعت تلك الفعاليات، وأسهمت فى إخراجها إلى النور.

وعبر القنصل المصرى، فى كلمته، عن ترحيب مصر وشعبها المضياف دومًا بالسائحين الصينيين، ومن كافة أنحاء العالم، لزيارتها والتعرف عن قرب على مواقعها الأثرية القديمة، والتمتع بما فيها من مناظر خلابة وجولات نيلية بديعة وشواطئ رائعة ممتدة لأكثر من 3000 كيلومتر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، فضلاً عن جوها المعتدل والجاف على مدار معظم فترات العام، مبرزًا تعدد شركات الطيران التى تسير رحلات منتظمة بين الصين ومصر بشكل يومى، داعيا المواطنين الصينيين إلى جعل مصر وجهتهم المقبلة للاستمتاع بتجربة مبهرة فى هذا البلد الرائع.

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