لجنة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة تبدأ عملها اليوم

قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إن اللجنة المكلفة بوضع الآليات والتصور لتطبيق الحد الأدنى للاجور على معلمى المدارس الخاصة تبدأ عملها اليوم السبت، موضحًا أن هذه الجلسة تعد هى الأولى، على أن يمتد عملها خلال الفترة المقبلة، لوضع التصور لتطبيق قرار الحد الأدنى على معلمى المدارس الخاصة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تتشكل من أعضاء من التعليم الخاصة والشئون المالية والشئون القانونية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستراعى ألا يضار ولى الأمر، موضحًا أن زيادة المرتبات لن يتحملها ولى الأمر، لافتًا إلى أن الحلول ستكون بزيادة عدد الطلاب فى المدرسة، بشرط أن تكون الكثافة تسمح، بالإضافة إلى بعض الحلول الأخرى التى تدرسها اللجنة.

وأوضح الوزير، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة، جاء بعد توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين.