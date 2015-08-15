إغلاق محيط مديرية أمن شمال سيناء وديوان المحافظة وانتشار القوات

أغلقت قوات أمن شمال سيناء، اليوم السبت، مجددا محيط مديرية أمن شمال سيناء ومبنى ديوان عام المحافظة والمقرات الأمنية وسجن العريش ومحكمة شمال سيناء ومقر النيابات وقسم المرور وكافة أقسام الشرطة وكذلك مجلس المدينة وسنترال العريش الرئيسى.

ومنعت القوات سير السيارات بالشوارع المجاورة لهذه المقرات، وتم إغلاق الشوارع بالرمال والمتاريس الحديدية والشوارع الأسمنتية وانتشرت قوات أمنية حولها.

كما تواصل إغلاق ميادين الضاحية والمالح بالعريش والعميد محمد سلمى سواركة والجورة بالشيخ زويد والماسورة برفح.

وأكدت مصادر أمنية، أن الإغلاق إجراء أمنى لحماية القوات بهذه المناطق ومنع استهداف المنشآت والاقتراب منها.