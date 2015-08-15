تواصل أزمة نقص الوقود والمياه بشمال سيناء

تواصلت بشمال سيناء أزمة نقص الوقود فى محطات مدينة العريش، وشهدت المحطات تكدس السيارات فى انتظار دورها فى طوابير امتدت لمسافات واحتلت الشوارع الجانبية بجوار كل محطة.

وقال عدد من السائقين، إن الأزمة تتواصل منذ أسبوع مضى، ولكنها استفحلت فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مطالبين بتدخل المسئولين وسرعة حل هذه المشكلة.

وتسببت أزمة نقص الوقود فى مشادات بين السائقين على الوصول لأدوارهم عند المحطات التى استعان بعض أصحابها بفرق حماية خاصة لتنظيم الوصول والأدوار فى حين ترك بعض أصحاب السيارات سياراتهم طوال الليل رغم فترة حظر التجوال فى انتظار حجز أدوارهم.

وقال فتحى أبوحمدة، مدير عام تموين شمال سيناء، إن أزمة نقص الوقود ستنتهى خلال أيام، مؤكدا أنه تم الدفع بشاحنات وقود جديدة للمحافظة، وأن الأزمة تراجعت الساعات الماضية قياسا بما سبقها طوال هذه الأسبوع.

كما تواصلت بالمحافظة أزمة النقص الحاد للمياه فى قرى ومدينة الشيخ زويد ومعاناة الأهالى من انقطاعها واضطرارهم إلى استخدام الجراكن بعد ملئها من الآبار.

وقال الأهالى إنهم قدموا شكاوى لمحافظ شمال سيناء وشركة المياه دون جدوى، وأشار كل من "ياسر محمد" و"السيد الإمام" من أهالى مدينة الشيخ زويد، إنه لليوم الخامس على التوالى لم تصل المياه عبر الشبكات داخل المدينة.

أما "على سليمان" من اهالى قرى جنوب الشيخ زويد، أوضح أن معاناتهم فى الحصول على المياه التى اعتادوا أن ينقلوها بواسطة الفناطيس وتخزينها فى خزانات أسمنتية جوفية لا تزال تتواصل.

وأجمع الأهالى على ضرورة تحرك المسئولين بمحافظة شمال سيناء لوضع حل لهذه المشكلة.