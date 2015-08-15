"المرشدين السياحيين" تطالب بإشراف وزارة الآثار على تطوير محافظة الإسكندرية

قال الدكتور إسلام عاصم نقيب المرشدين السياحين بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية، إن قضية اختفاء مدافع قصر السلاملك بالمنتزه بالإسكندرية وإجبار المسئولين من رئيس الحى ومحافظ الإسكندرية على التحرك والبحث عنها، ما هو إلا وعى شعبى كبير بالتراث والآثار للمواطنين فى السنوات الأخيرة.

وأضاف أن المدافع الستة الخاصة بقصر السلاملك تم دهانها قبل ذلك، وتغيير لونها دون أن يتحرك أحد وقيام شركة ستانلى حاليا بدهانها مرة أخرى دون رقابة من الآثار، معترضا على قيام شركة ستانلى بأعمال تطوير فى سينما ريالتو وتدميرها وإخفاء تراثها، الذى من الممكن أن يحدث فى أعمال تطوير قصر السلاملك حاليا.

وطالب نقيب المرشدين السياحيين بضرورة إشراف الآثار والسياحة وخبراء المجتمع المدنى على أعمال التطوير الآثار بالمحافظة، مؤكدا أن نقابة المرشدين السياحين تمد يدها إلى المجتمع للحفاظ على تراث وآثار المدينة ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام إهدار التراث الحضارى بالإسكندرية.

يذكر أن الفترة الأخيرة تداولت قضية اختفاء وسرقة مدافع قصر السلاملك وقيام محافظ الإسكندرية وقيادات المحافظة بضرورة البحث عنها، وتم اكتشاف وجودهم لدى إحدى الشركات العقارية المسئولة عن الترميم التى أزالتها لفترة مؤقتة لحين انتهاء أعمال الترميم.