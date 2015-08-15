تنظيم داعش الإرهابى يقاتل جماعة منافسة وقوات من شرق ليبيا

قال سكان ومسعفون أمس الجمعة إن ما لا يقل عن 46 شخصا قُتلوا فى اشتباكات بين مسلحى تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة إسلامية منافسة وقوات موالية للحكومة الرسمية فى مدينتين ليبيتين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتجسد الاشتباكات حالة الفوضى المتفشية فى البلاد حيث تتنافس حكومتان وجماعات معارضة سابقة وجماعات إسلامية على السيطرة والنفوذ بعد أربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافى.
وفى مدينة بنغازى بشرق ليبيا هاجم مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية القوات الموالية للحكومة الرسمية. وقال سكان ومسعفون أنهم قتلوا تسعة جنود ودمروا دبابة وثلاث مركبات عسكرية.