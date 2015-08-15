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مقتل ضابطين من الجيش فى اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية شرق الجزائر

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مقتل ضابطين من الجيش فى اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية شرق الجزائر مقتل ضابطين من الجيش فى اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية شرق الجزائر
قتل ضابطان وإرهابى وأصيب أخر فى اشتباكات عنيفة بين قوة من الجيش الجزائرى ومجموعة إرهابية بولاية سكيكدة التى تقع على مسافة 500 كيلومتر شرق الجزائر.

وذكر تلفزيون " الشروق" مساء الجمعة، أن الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومجموعة إرهابية بمنطقة اغبالة التى تقع على مسافة 65 كيلومترا غرب مدينة سكيكدة، أدت إلى "استشهاد ضابطين برتبة رقيب ورائد أول إضافة إلى مقتل إرهابى وإصابة أخر".

وأوضح ذات المصدر نقلا عن مصادره أن " أمير إرهابى خطير" تسلل رفقة ما بين 30 إلى 40 من أتباعه إلى جبال المسيط القلى المحاذية لشرق ولاية جيجل المجاورة، قادما من منطقة القبائل بنية التوجه إلى تونس.

كما نوه أن تعزيزات أمنية ضخمة دفع بها الجيش تحاصر الإرهابيين بجبال عين قشرة وبودوكة وغابات شرق جيجل.
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