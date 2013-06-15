افتتاح مستشفى قفط العام بقنا منتصف الشهر القادم بتكلفة 70مليون جنيه

أعلنت مديرية الشؤن الصحية قرب الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية لمستشفى قفط العام التى تحدد لافتتاحها منتصف شهر يوليو المقبل، بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، وسوف تضم 62 سريرا.

وبحسب ما صرح به ممدوح أبو القاسم وكيل وزارة الصحة بقنا، فإن تكلفة المستشفى الجديد بلغت 70 مليون جنيه وتضم 62 سريرا، مضيفا أن المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الحديثة من أشعة مقطعية، ورمد، وحضانات، ووحدة للغسيل الكلوى، وبها جناح متكامل للعمليات، ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة المعملية الحديثة، وقسم استقبال وطوارئ، وعيادات خارجية، وأقسام للجراحة والباطنة والأطفال، والنساء والتوليد والعيون والأنف والأذن والحنجرة والأسنان، وتنظيم الأسرة.