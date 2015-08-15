اليوم.. ختام ورشة عمل رفع كفاءة ضباط الجمارك بالإسكندرية

تختتم اليوم السبت أعمال ورشة العمل المنعقدة بالإسكندرية، لرفع كفاءة ضباط الجمارك والموانئ للتحكم فى الكيماويات والمخلفات الخطرة فى الدول العربية، وكشف ومنع الاتجار غير المشروع فى الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا التى تغطيها الاتفاقيات البيئية متعددة الإطراف.

يذكر أن ورشة العمل جاءت بمشاركة عدد من المسئولين عن البيئة فى الدول العربية ومنها مصر، السعودية، اليمن، الإمارات، السودان، البحرين، جيبوتى، موريتانيا، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، بالإضافة إلى ممثلى الدول العربية المسئولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وضباط الجمارك ومسئولى الجمارك فى مجال حماية البيئة ومدير الإنتربول بالقاهرة ورئيس مصلحة الجمارك وممثل وزارة البيئة وعدد من العلماء وخبراء البيئة العرب.



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