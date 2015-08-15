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اليوم.. نظر تجديد حبس نجل رجل أعمال شهير متهم بجلب المخدرات من الخارج

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اليوم.. نظر تجديد حبس نجل رجل أعمال شهير متهم بجلب المخدرات من الخارج اليوم.. نظر تجديد حبس نجل رجل أعمال شهير متهم بجلب المخدرات من الخارج
تنظر، اليوم، غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس "أحمد.ع"، نجل أكبر تاجر دراجات بخارية، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لتورطه فى جلب كمية من الهيروين، وإدخالها البلاد عن طريق التهريب، وحيازة كوكايين، وترامادول، ونبات مخدر قادم من الخارج، داخل خزنته الخاصة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "أحمد.ع"، 35 سنة، نجل أكبر تاجر دراجات بخارية، كان فى زيارة منذ 24 أبريل من الشهر الماضى لشقيقته وزوجها المصرى المقيمان فى لندن، حيث ظل فى إنجلترا حتى 13 مايو وهو موعد وصوله إلى الأراضى المصرية فى التاسعة مساء فى الرحلة رقم 778 للطيران، وفور وصوله تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الكوكايين والتامول المخدرتين داخل عبوة إسبرية بحجم عبوة لبن الأطفال يتم فتحها بطريقة حلزونية.

وأضافت التحقيقات، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اصطحبت المتهم إلى الحمامات الخاصة بمطار القاهرة لتناول زيت الخروع حيث قام بعملية الإخراج ما يقرب من ثلاث مرات للتأكد من خلو معدته من أى مواد مخدرة، وبالفعل لم يتم العثور على أى من أنواع المخدرات.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم يقطن فى حى الزمالك، وبمناقشته أكد أنه يمتلك شقة فى المهندسين، تبلغ مساحتها ما يقرب من 800 متر لإقامة الحفلات والسهرات الخاصة به وبأصدقائه.

وعلى الفور انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم عقل، بالإضافة إلى قوة من ضباط مكافحة المخدرات إلى شقة المتهم، وبفتحها عثر بداخلها على خزينة بها أسلحة نارية عبارة عن رشاش "برتا" ورشاش "سميث" وطبنجه "سميث" 9 م، وطلقات وأدوات ومعدات لتجهيز مخدر المرجوانة. والكوكايين ومتعلقات جنسية "توبس، فياجرا"، بالإضافة إلى بعض وسائل الرفاهية منها "أجهزة لاب توب، ترابيزة بلياردوا، شاشات تلفزيونية .”lcd”

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