بيبو ووليد صلاح يشاركان فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس بالغربية

شارك الثنائى خالد بيبو ووليد صلاح الدين فى الاحتفالات التى نظمتها قرية شبرا اليمن بافتتاح قناة السويس تحت رعاية أيمن أبو موسى مدير العلاقات العامة بنادى أهلى دبى الإماراتى.

وأبدى ثنائى الأهلى سعادتهما بالمشاركة فى الاحتفال الذى شهد مشاركة المطرب طارق عبد الحليم الذى قدم عدد من الأغانى الوطنية التى ألهبت حماس المشاركين فى الاحتفال.

وشهد الاحتفال مشاركة نائب مأمور مركز زفتى والنقيب محمد أبو الخير من قوة مباحث زفتى وعدد من عمد ومشايخ مركز ومدينة زفتى.



>