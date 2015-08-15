تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى العملات المزيفة بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة، بتجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى العملات المزيفة بمركز العياط جنوب الجيزة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "ع.ا"، 28 سنة عاطل، اعتاد التعامل مع تجار العملة وترويج العملات المزيفة وتوزيعها على المتاجر والمحال التجارية مقابل نسبة معينة يتقاضها على كل 1000 جنيه مزيفة، يتم توزيعها.

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