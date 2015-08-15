أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى العملات المزيفة بالعياط

Google+ Print
تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى العملات المزيفة بالعياط تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى العملات المزيفة بالعياط
أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة، بتجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى العملات المزيفة بمركز العياط جنوب الجيزة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "ع.ا"، 28 سنة عاطل، اعتاد التعامل مع تجار العملة وترويج العملات المزيفة وتوزيعها على المتاجر والمحال التجارية مقابل نسبة معينة يتقاضها على كل 1000 جنيه مزيفة، يتم توزيعها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365