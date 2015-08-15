أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت - روما 6-4 سيفيليا.. صلاااااح يسجل ويغادر

Google+ Print
انتهت - روما 6-4 سيفيليا.. صلاااااح يسجل ويغادر انتهت - روما 6-4 سيفيليا.. صلاااااح يسجل ويغادر

يدفع رودي جارسيا المدير الفني لروما بالدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق أساسيا لأول مرة على ملعب الأوليمبيكو بقميص الذئاب أمام سيفيليا بطل الدوري الأوروبي وديا.

المباراة تبدأ في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

إدين دجيكو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 4 من أول تصويبة له على المرمى بقميص روما.

وأحرز توروسيدس الهدف الثاني لروما في الدقيقة 8 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

صنع صلاح الهدف الثالث لديجكو في الدقيقة 43.

تمريرة بينية طولية من بيانيتش لصلاح الذي لعبها على الطائر لدجيكو الذي وضعها في المرمى الخال.

وأحرز نيونجولان الهدف الرابع في الدقيقة 44.

محمد صلاح يسجل هدفا في الدقيقة 56 بتصويبة جميلة.

وغادر صلاح في الدقيقة 60.

وأحرز توتي السادس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وأحرز دينيس سواريز هدف لسيفيليا في الدقيقة 70 وتبعه هدفا ثانيا عن طريق خوسيه أنطونيو رييس.

وأحرز كوك الهدف الثالث لسيفيليا في الدقيقة 83.

وجاء هدفا رابعا عن طريق سواريز في الدقيقة 86.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع