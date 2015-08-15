بالفيديو - ودية الـ10 أهداف.. صلاح يسجل ويصنع في فوز روما على بطل الدوري الأوروبي

تألق محمد صلاح الجناح المصري بصفوف روما في ظهوره الثاني بقميص الذئاب والأول على ملعب الأوليمبيكو أمام سيفيليا الإسباني وساهم في فوز فريقه 6-4 وديا.

وتُوج سيفيليا بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.. ويستعد لانطلاق الدوري الإسباني بمواجهة روما في إيطاليا.

ولعب صلاح أساسيا وصنع الهدف الثالث لإيدين دجيكو المنضم حديثا لروما.. كما سجل الهدف الخامس لفريقه.

وغادر صلاح وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم روما 6-0 بعد ساعة لعب.

لكن الضيوف نجحوا خلال نصف ساعة من تسجيل أربعة أهداف متتالية.

وقدم المهاجم البوسني دجيكو نفسه لجمهور روما بعد انتقاله معارا من مانشستر سيتي في الصيف الجاري ليتمم صفقات الجيلاروسي.

ويستعد روما لمواجهة هيلاس فيرونا في افتتاح الدوري الإيطالي يوم 22 أغسطس الجاري.

شاهد هدف وصناعة صلاح

10 أهداف

بدأت المباراة سريعة للغاية من جانب روما.. نجح دجيكو من أول تصويبة تجاه مرمى سيفيليا من تسجيل الأول في الدقيقة الرابعة.

وضاعف توروسيديس بالثاني في الدقيقة الثامنة بعد انطلاقة من وسط الملعب صوبها أرضية.

وجاء الثالث "تيكي تاكا" بين صلاح ثم بيانيتش ثم النجم المصري الذي مهدها لدجيكو ليسجل ثاني أهدافه في المباراة.

وقبل صافرة الشوط الأول.. يسجل ناينجولان الهدف الرابع في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح الهدف الخامس لفريقه بتصويبة يمينية من داخل منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر لحارس سيفيليا بالدقيقة 56.

وغادر صلاح في الدقيقة 60.

واشترك فرانشيسكو توتي قائد وسط روما مع خروج صلاح وسجل من ركلة جزاء في الدقيقة 62 كان هو السادس.

وفجأة..

أربعة أهداف متتالية من سيفيليا سكنت شباك روما عن طريق دينيس سواريز هدفين وخوسيه أنطونيو رييس وكوك وكلاهما هدفا.

لتنتهي المباراة 6-4.

شاهد الأهداف