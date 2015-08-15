استشارى نفسية: اطلب من طفلك يعبر عن نفسه بالرسم.. هاتتفاجئ

الكثير من الآباء والأمهات يجهلون مدى أهمية تنمية مهارات الطفل، بل ويجهلون كيفية الغوص فى أعماقه لمعرفة أسراره، فالطفل الصغير البسيط فكره عميق، ومخالف لمظهره وأفعاله.

ويوضح الدكتور محمد منصور استشارى النفسية، أن الطفل يحتاج ليد العون كى يتمكن من التعبير عن رغباته، ورؤيته للمجتمع وحياته بشكل عام.

وتابع منصور مؤكدا على أن المسئولية تقع على عاتق الآباء، فعليهم حث الطفل على التعبير عن رأيه، كى يعتاد قول الحق والصراحة، والتمسك برأيه مادام سليما، ويتعلم كيفية بناء الرأى والتفكير فى الخسائر والمكاسب للوصول إلى أفضل الحلول.

وأضاف منصور أن كل هذه الأساليب تنمى شخصية الطفل وتفاعله، ونصح الآباء بأن يطلبوا من الطفل رسم صورة لأحلامه، على الورق، قائلا: "اعطه القلم وقل له ارسم نفسك كما تراها، ارسم والدتك وعائلتك، ارسم بطلك، حتى وإن كان لا يجيد الرسم وسوف تتفاجأ، فالطفل فى مكنونات نفسه يكمن الكثير، وعليك بالبحث عنه معه، وتقويمه، وأيضا تساعده بهذه الطريقة على تكوين شخصيته بشكل إيجابى، ليصبح صاحب رأى وشخصية مستقلة.