للنساء.. فيتامين "سى" يساعد على تنظيم عملية التبويض ويرفع فرص الإنجاب

أرسلت قارئة تقول إنها تعانى من عدم انتظام التبويض والدورة الشهرية، نتيجة لوجود كيس دهنى على المبيض، وهو ما أدى إلى تأخر الإنجاب لديها، وبعد استشارة الطبيب المختص نصحها بتناول علاج "دوفاستون" لتنظيم التبويض وأيضا فيتامين "سى".>ويجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: يعد فيتامين سى من أفضل وأهم الفيتامينات للمرأة بشكل عام والراغبات فى الحمل بشكل خاص أو لدى من يعانين من عدم انتظام التبويض.

وأوضح عطية أن فوائد فيتامين سى عديدة ومنها أنه يساعد على تنظيم نسبة هرمونات الأنوثة بالجسم والتى تتعرض للاضطراب نتيجة للعديد من العوامل أهمها الإصابة بتكيسات المبيض.

>كما أنه يساعد على تنظيم عملية التبويض والدورة الشهرية للنساء، ويعد عاملا محفزا لهرمونات الأنوثة والتى تفرز بعد الحمل وتساعد على تقليل فرص التعرض للإجهاض والحفاظ على الجنين ومعدل نموه الطبيعى.

وتبعا لرأى أبو النجا ففيتامين "سى" يمكن الحصول من خلال تناول أنواع معينة من الفواكه والخضراوات أهمها البرتقال والقرنبيط والتوت والفلفل الأحمر والطماطم.