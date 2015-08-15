مدير تحرير "صوت العرب" يطالب "النقيب" بإعادة النظر فى وضع الصحف الإقليمية

طالب إبراهيم الكيلانى، مدير تحرير جريدة "صوت العرب" الأسبوعية، والتى تصدر من محافظة الإسماعيلية، نقيب الصحفيين بضرورة إعادة النظر فى وضع الصحف الإقليمية والعاملين بها، وأن تشارك النقابة بإيجابية فى تفعيل مثل تلك المبادرات لإيجاد الحلول للتحديات الكبيرة التى تواجه الصحف الإقليمية وفى مقدمتها مصادر التمويل والأوضاع المهنية للعاملين.

وطالب "الكيلانى" رئيس تحرير "اليوم السابع" خالد صلاح بالاستمرار فى دعمه للصحافة الإقليمية حتى النهاية إلى أن يتحقق الهدف المنشود من وراء تلك المبادرة.