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صحافة المواطن: شوارع قرية ميت نما تغرق فى مياه الصرف الصحى

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صحافة المواطن: شوارع قرية ميت نما تغرق فى مياه الصرف الصحى صحافة المواطن: شوارع قرية ميت نما تغرق فى مياه الصرف الصحى
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين، استغاثة من طفح مياه الصرف الصحى، بالشوارع الجانبية بقرية ميت نما التابعة لمحافظة القليوبية.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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