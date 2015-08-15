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غدًا.. آخر موعد للتقدم لحجز الـ30 ألف وحدة سكنية بـ10 مدن جديدة

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غدًا.. آخر موعد للتقدم لحجز الـ30 ألف وحدة سكنية بـ10 مدن جديدة غدًا.. آخر موعد للتقدم لحجز الـ30 ألف وحدة سكنية بـ10 مدن جديدة
أعلنت وزارة الإسكان، أن غدا الأحد هو آخر موعد للتقدم لحجز الـ30 ألف وحدة سكنية، التى تم طرحها الشهر الماضى فى 10 مدن جديدة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتقدمين حتى الآن وصل 130 ألف متقدم بكل المدن الجديدة، مؤكدة أن المدن التى شهدت إقبالاً كبيرًا هى أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر.

فيما أكد المهندس صلاح حسن رئيس جهاز الإسكان الاجتماعى، أن شروط التقدم لحجز الوحدات السكنية الجديدة هى "ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 عامًا، فى بداية مدة الحجز، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يتجاوز دخل الأسرة 3 آلاف جنيه شهريًا، والفرد عن 2250 جنيهًا.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة عند التقديم شهادة التأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون التأمينات سارية ومبين بها بداية التأمين، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أو السنوى للزوج والزوجة، مع أى مستندات أخرى يراها المتقدم توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به. وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، يتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى، مع تقديم صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة مثل محل أو ورشة، فضلًا عن تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء، وتكون رقمًا قوميًا مميكنة)، وإيصال مرفق حديث لمحل السكن الحالى.

وأوضح أن مقدم الحجز بقيمة 5 آلاف جنيه، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام، ويتم سداده فى أى مكتب بريد مميكن بكل محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب(0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان.
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