حبس خبير بصمات سابق لاتهامه بتزوير صحف الحالة الجنائية للمسجلين خطر

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، حبس خبير بصمات بالإدارة العامة للادلة الجنائية بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتزوير صحف الحالة الجنائية وترويجها على ذوى السوابق والمسجلين خطر مقابل 1000 جنيه.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى العميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات مفادها قيام "حسين.م.ع" 64 سنة، وشهرته حسين فيش، خبير بصمات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالمعاش، ومقيم دائرة قسم شرطة الخليفة، بكونه يتخذ من مسكنه مكانا لتزوير صحف الحالة الجنائية لذوى السوابق وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعثر بمسكنه على خاتم شعار الجمهورية منسوب لقطاع الأمن العام الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إدارة الحاسب الآلى قسم شرطة السيدة زينب، و35 صحيفة حالة جنائية مختومة وخالية من البيانات، و11 صحيفة حالة جنائية مختومة ومدون بها بيانات عملائه، وأكلاشيه مدون عليه (اسمه ـ خبير بصمات).

وبمواجهته اعترف باستخدامه المضبوطات فى تزوير صحف الحالة الجنائية وترويجها على عملائه مقابل مبلغ 1000 للصحيفة، وأضاف بتحصله على أوراق استخراج صحف الحالة الجنائية من أحد الموظفين الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية مقابل 100 جنيه لكل منها وتحصله على خاتم شعار الجمهورية من "أشرف.م.ع" 25 سنة، صاحب محل زنكوغراف بميدان العباسية، الذى أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بتصنيع الخاتم مقابل مبلغ 100 جنيه.