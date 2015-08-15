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اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل حمدى الفخرانى لاستيلائه على حقيبة

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل حمدى الفخرانى لاستيلائه على حقيبة اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل حمدى الفخرانى لاستيلائه على حقيبة
تنظر محكمة جنايات المحلة اليوم السبت أولى جلسات محاكمة أحمد حمدى الفخرانى "هارب"، نجل البرلمانى السابق عن دائرة المحلة حمدى الفخرانى، وعلاء الدين فتحى زغلول "صحفى بمجلة أكتوبر" مقيم مدينة نصر –القاهرة-الحى العاشر، وعصام محمد خليفة منصور وشهرته عصام اليمانى "صحفى"، مقيم حدائق القبة بالقاهرة لقيامهم بالاستيلاء على حقيبة خاصة بأحد موظفى محكمة المحلة، ويدعى محمد شوقى حندوق، وقاموا بالاستيلاء عليها وبها أوراق قضائية ومستندات خاصة بالمحكمة ومبلغ مالى، تحت تهديد السلاح بشارع شكرى القوتلى بالمحلة والهرب.

كان المستشار إبراهيم أبو السعود، المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية قرر إحالة أوراق القضية رقم 40 لسنة 2015 جنايات أول المحلة، والمقيدة برقم 638 جنايات كلى شرق طنطا لمحكمة الجنايات، لمحاكمة المتهمين فى الواقعة وتحدد لها جلسة اليوم السبت لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

غدا.. أولى جلسات محاكمة نجل حمدى الفخرانى لاتهامه فى قضايا سرقة بالإكراه

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