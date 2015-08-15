حبس حارس عقار طعن سايس جراج لخلاف على وقوف السيارات بالدقى

أمرت نيابة الدقى بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن سايس جراج، بسبب خلاف على أولوية الوقوف بسيارته بالمنطقة، لحين الانتهاء من التحريات والتحقيقات حول الواقعة.

كان قسم شرطة الدقى تلقى إخطارًا من مستشفى إمبابة العام، بوصول المواطن كريم عفيفى عبد الحى "20 سنة" سايس بجراج مصاب بجرح نافذ بالبطن، وانتقلت قوة بإشراف المقدم مصطفى خليل رئيس المباحث إلى المستشفى، وبسؤال المجنى عليه أكد حدوث مشادة كلامية بينه، و"يوسف.م"، 55 سنة، حارس عقار بسبب خلافات حول وقوف السيارات تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها حارس العقار عليه بسلاح أبيض مطواة محدثاً إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة بإحالته للنيابة لتولى التحقيق.