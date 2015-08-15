اليوم.. محاكمة نجل حمدى الفخرانى لاتهامه فى قضايا سرقة بالإكراه

تنظر محكمة جنايات المحلة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة أحمد حمدى الفخرانى "هارب" نجل البرلمانى السابق عن دائرة المحلة حمدى الفخرانى، وعلاء الدين فتحى زغلول "صحفى" مقيم مدينة نصر القاهرة - الحى العاشر، وعصام محمد خليفة منصورمقيم حدائق القبة بالقاهرة لقيامهم بالاستيلاء على حقيبة خاصة بأحد موظفى محكمة المحلة، ويدعى محمد شوقى حندوق، وقاموا بالاستيلاء عليها وبها أوراق قضائية ومستندات خاصة بالمحكمة ومبلغ مالى تحت تهديد السلاح بشارع شكرى القوتلى بالمحلة والهرب.

كان المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية قد أحال أوراق القضية لمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين فى الواقعة، وتحدد لها جلسة اليوم السبت، لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

وكانت المباحث الجنائية برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود قد كشفت النقاب عن قيام أحمد حمدى الفخرانى نجل البرلمانى السابق حمدى الفخرانى نائب المحلة السابق بالاشتراك والمتهمين الآخرين فى الاستيلاء على حقيبة بها أوراق خاصة بهيئة قضائية من موظف بمحكمة المحلة الكبرى تحت تهديد السلاح والهرب.