حبس 3 متهمين 4 أيام لمقاومتهم السلطات أثناء القبض عليهم بالمطرية

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بمقاومة السلطات، ما أدى إلى إصابة أمين شرطة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الرئيسى فى الواقعة.

وكانت منطقة المطرية شهدت، مقتل شخص وإصابة أمين شرطة بعد إطلاق عدد من الأشخاص النار على قوات الأمن أثناء محاولة الأمن تحرير مواطن إثر اختطافه من جانب أفراد إحدى العائلات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بمنطقة عرب الحصن، لتفقد الأوضاع الأمنية، وأثناء ذلك استغاث بهم "خالد رمضان إبراهيم" 50 سنة، عامل، ومقيم بالمنطقة، والذى قرر بقيام كل من "خالد ح س" 40 سنة، عاطل، وأشقائه "حسن" 42 سنة، بائع، و"مسلم" 44 سنة، عاطل، و"كامل" 34 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين بذات المنطقة، بالتعدى عليه بالضرب واحتجاز زوجته "كريمة م ا" 40 سنة ربة منزل وشقيقيها "سامح" 45 سنة، عامل، و"سيد" 27 سنة، عاطل، بحجة استيلاء نجله "طه" 19 سنة سائق على دراجة بخارية "توك توك" ملك الأول.

أثناء الفحص أطلق أفراد من عائلة الطرف الأول أعيرة نارية وإلقاء الحجارة من أعلى أسطح المبانى تجاه القوة الأمنية فبادلتها القوة إطلاق النيران ونتج عن ذلك وفاة الرابع (إثر إصابته برش خرطوش بالصدر) وإصابة الثالث برش خرطوش بالفخذ وإصابة أمين شرطة "فؤاد جاد الرب خليفة" 36 سنة، من قوة وحدة مباحث القسم، بكدمات بأنحاء الجسم، كما قاموا بإضرام النيران بمدخل منزل المجنى عليهم، وأمكن السيطرة على الموقف وضبط الثانى والثالث، وفر الأول هاربا وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش.

ومن خلال التحريات تبين قيام المتهم الهارب بتسليم "طه" نجل المجنى عليه مبلغ 18 ألف جنيه والتوك توك ملكه لشراء مواد مخدرة من منطقة سرياقوس بالقليوبية للاحتفال بعرس نجلته، إلا أنه استولى على الدراجة والمبلغ المالى، فقاموا على إثر ذلك باحتجاز أفراد عائلته لحين عودته وتسليم الأموال والدراجة البخارية. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .