نقابة أطباء الأقصر تجتمع للرد على تجاوزات وكيل المديرية ضد الأطباء

يعقد مجلس نقابة أطباء الأقصر، اليوم السبت، اجتماعا بمستشفى إسنا المركزى، لبحث الرد على ما أطلقت عليه فى بيان صحفى تجاوزات وكيل المديرية ضد الأطباء، حيث إن النقابة تلقت شكوى رسمية من أطباء مستشفى إسنا المركزى بخصوص ما حدث يوم الثلاثاء الماضى من تجاوزات وكيل مديرية الصحة بالأقصر ضد الأطباء، وذلك أثناء زيارته للمستشفى وقيامه بتوجيه إهانات بالغة لهم أمام المواطنين.

كما قررت النقابة الدخول كطرف متضامن فى محضر الشرطة المحرر ضد وكيل مديرية الصحة، وحضور محامى النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية لذلك، وقالت فى نهاية البيان "إن النقابة تحرص على حسن العمل لأداء الواجب تجاه المرضى، إلا أنها ترفض التعسف الإدارى وأى تجاوز ضد أى من الفريق الطبى من أطباء وتمريض وعاملين بالمستشفيات".

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