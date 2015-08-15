"الأوقاف"ترشد نفقات نشر الدعوة لـ200 مليون جنيه وتطبق الكادر مطلع سبتمبر

قالت مصادر مطلعة داخل هيئة الأوقاف، إنه من المقرر أن تستقبل الوزارة 350 مليون جنيه من هيئة الأوقاف وهى النسبة المخصصة كمصروفات بنسبة 75% من دخل الهيئة، وذلك بعد حصولها على مبلغ 100 مليون جنيه، مع حصولها على 450 مليون جنيه عن العام الماضى كمتأخرات لدى الهيئة نسبة ريع الـ75% من دخل الهيئة للعام الماضى، والتى لم تكن قد حصلت عليها، حيث تستخدم المخصصات والمبالغ التى تم ترشيدها فى تنشيط الدعوة.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن الوزارة، بدأت فى تقليص النفقات الجانبية التى تضيع هدرًا فى المصروفات الداخلية لتوجيه الفاقد إلى قطاعات تحتاج إليها، حيث قللت مخصصات نشر الدعوة من 500 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وذلك بعد رصدها توجيه الزيادات إلى أمور لا تحقق نفعا أبدى الوزير تحفظه عليها.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تلح فى إقرار كادر الدعاة فى مطالب من الوزير إلى نظيره وزير المالية وإلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الوزير يرغب فى تشكيل حلقة وصل مباشرة مع الدعاة من خلال المخصصات المالية والتدريب ومسابقات تصعيد الكفاءات، وحركة التنقلات المستمرة لتحطيم الشللية التى كانت تعزل الأطراف عن الرأس وتختصر الوزارة فى عدد قليل من القيادات تستحوذ على مخصصات ومميزات كبرى وتفرض حالة أرتباك على الوسط الدعوى وتوجه إلى شكل نمطى وجزر منعزلة.

وأوضح المصدر، أن الأسابيع المقبلة سوف تشهد تدافعًا غير نمطى نحو تنشيط الدعوة وتواصل مباشر بين الوزير وقطاعات الوزارة الدنيا، مدللاً على ذلك بحضور الوزير بنفسه مسابقات بالوزارة لمنع الوساطة والدفع بالشباب وتقليل النفقات الإدارية وتوجيهها لرواتب الدعاة.

وأكد المصدر، أن مجلس الوزراء وجه خطابًا رسميًا لوزارة المالية، يوصى بسرعة إنهاء الإجراءات لتطبيق كادر الدعاة الذى وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عليه، وذلك لتحسين أحوال الدعاة، لتفرغهم للعمل الدعوى.

وقال المصدر، إن مخاطبات الأوقاف والمالية لإنهاء خطة تطبيق كادر الدعاة قطعت شوطًا كبيرًا فى الإجراءات الخاصة بقاعدة بيانات الدعاة التى يستعين بها الطرفان فى تطبيق الكادر، حيث تنهى أعمالها بنهاية أغسطس.

فيما أكدت وزارة الأوقاف على لسان المحاسب أحمد عبد الهادى، رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أن القطاع على تواصل دائم مع وزارة المالية، وأن العمل يجرى على قدم وساق لسرعة إنهاء كادر الأئمة والعمل على تحسين أوضاعهم المالية، وأن فريقى العمل بالوزارتين يتعاونان فى ذلك تعاونًا إيجابيًا ومثمرًا.

وقال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف تقدم بمذكرة رسمية بشأن تطبيق كادر الدعاة إلى مجلس الوزراء، وجرى مناقشتها الأسبوع الماضى.

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