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سبورتنج لشبونة يفوز في الوقت القاتل على تونديلا في افتتاح الدوري البرتغالي

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سبورتنج لشبونة يفوز في الوقت القاتل على تونديلا في افتتاح الدوري البرتغالي سبورتنج لشبونة يفوز في الوقت القاتل على تونديلا في افتتاح الدوري البرتغالي

لشبونة،(إفي): أحرز سبورتنج لشبونة هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 98 ليحقق فوزا صعبا (2-1) على تونديلا في افتتاح دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم.

ونفذ لاعب الوسط البرتغالي أدريان سيلفا بنجاح ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم على الفنزويلي جون ادوارد موريو لصالح جيلسون مارتينز ليحقق فريق العاصمة أول ثلاث نقاط في البطولة.

وأحرز الدولي البرتغالي جواو ماريو الهدف الاول لسبورتنج في الدقيقة 15.

وجاء هدف التعادل لتونديلا الصاعد حديثا للدوري البرتغالي الممتاز عن طريق البرازيلي لويس البرتو.

وقدم فريق المدرب جورجي جيسوس شوطا أول رائعا مع تألق براين رويز والكولومبي تيوفيلو جوتيريز والبيرواني اندري كاريو.

ولكن هدأ إيقاع المباراة في الشوط الثاني ليتمكن تونديلا من التعادل من ركلة حرة غير مباشرة قبل أن يخسر المباراة في الوقت القاتل.

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