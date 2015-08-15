لجنة التعديات تزيل 33 منزلاً مخالفاً بمركز الصداوي

نفذت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة حفر الباطن حملة إزالة التعديات الواقعة بالقرب من مركز الصداوي، وهي عبارة عن (33 مبنى وخزانات مياه خرسانية).

وتعتبر هذه المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات محافظ حفرالباطن عبدالمحسن العطيشان المبني على توجيه إمارة المنطقة الشرقية.

وأشار رئيس لجنة التعديات طاهر بن عقاب المطرفي بأن هناك مرحلة ثانية سيتم فيها إزالة (17) مبنى بعد أن تم إنذار ساكنيها بالخروج وإمهالهم لنقل ممتلكاتهم الخاصة من الموقع، كما أن هناك عدة إزالات في الأيام القادمة لعدد من المواقع المخالفة في المراكز إنفاذا للتوجيهات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.