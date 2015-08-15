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الدعوة السلفية بالإسكندرية تدشن حملة للمحافظة على الصلوات الخمس

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الدعوة السلفية بالإسكندرية تدشن حملة للمحافظة على الصلوات الخمس الدعوة السلفية بالإسكندرية تدشن حملة للمحافظة على الصلوات الخمس
دشنت الدعوة السلفية بالإسكندرية حملة بعنوان " حى على الصلاة..حى على الفلاح" بمنطقة حجر النواتية شرق الإسكندرية لحث الموطنين على المواظبة على الصلوات الخمس والالتزام بتعاليم الإسلام.

وتضمنت الفعالية تذكيرا بأهمية الصلاة فى الإسلام وأن تضييعها يهدم الدين، كما عرضت مجموعة من النصائح للانتظام فى الصلاة والمواظبة عليها.

يذكر أن الدعوة السلفية بالإسكندرية تشهد نشاطا كبيرا وتفاعلا مع المواطنين الفترة الأخيرة وتنظيم فعاليات خدمية وقوافل طبية للوصول للمواطنين بالإسكندرية فى مختلف الأماكن وذلك لقرب الانتخابات البرلمانية.

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