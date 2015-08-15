نيويورك تايمز تقدم نصيحة هامة للوقاية من شيخوخة المخ المبكرة

قدمت صحيفة "نيويورك تايمز" أحد النصائح الهامة للغاية للحد من فرص الإصابة بشيخوخة المخ المبكرة، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة نشرت بمجلة المكتبة العامة للعلوم " PLOS ONE".>وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مركز كنساس للزهايمر إلى أن ممارسة 75 دقيقة من الأنشطة البدنية أسبوعياً يساهم فى الحد من فرص الإصابة بشيخوخة المخ، أى يمكن تحقيق ذلك بممارسة الرياضة 20 دقيقة يومياً على الأقل.

وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 101 شخصاً متطوعاً لمدة 26 أسبوعاً، أن ممارسة التمارين الرياضة لمدة 75 دقيقة أسبوعياً يساهم فى تحسين وظائف المخ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية وتقليل فرص الإصابة بشيخوخة المخ المبكرة.

وتشير التوصيات العالمية الحالية بممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً.

>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى الثانى عشر من شهر أغسطس الجارى.